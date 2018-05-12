انتشار شائعات وجود علاقة عاطفية سرية بين هنا شيحة وأحمد فلوكس

انتشرت شائعات بالجملة حول الثنائي الفني الجميلة هنا شيحة والفنان أحمد فلوكس مؤخرًا، أكدت تلك الشائعات وجود علاقة عاطفية سرية تجمع الثنائي في الأونة الأخيرة، خاصة بعدما التقطت عدسات الكاميرات صور لهما معًا في أكثر من مكان عام على الرغم من عدم وجود أي مناسبة فنية تجمع بينهما.

فيما تجاهل الثنائي هنا شيحة وأحمد فلوكس، الرد على تلك الشائعات المثارة حولهما الفترة الأخيرة، واكتفى الثنائي بنشر صور خاصة لهم عبر حساباتهم الشخصية وممارسة تصوير مشاهدهم في المسلسلات المقرر لهم المشاركة بها في سباق دراما رمضان 2018.

بينما خرج الفنان أحمد فلوكس، عن صمته الأخير وقرر الكشف عن طبيعة العلاقة بينه وبين هنا شيحة من خلال نشر صورة لهما أثناء تصوير حملة دعائية لمكافحة مسببات العمى معًا، تلك الحملة التي تحمل عنوان “عينيك في عينينا”.

وعلق الفنان الشاب أحمد فلوكس على الصورة التي نشرها لهما معًا، فقال: ” حملة “عينيك في عينينا” لمكافحة مسببات العمى من قلب المشروع القومي في جبل الجلالة “، ليؤكد أنه يجتمع مع الفنانة هنا شيحة فقط من أجل تصوير تلك الحملة ولا توجد أي علاقة عاطفية سرية بينهما.

وتابع الفنان أحمد فلوكس، في تعليقه على الصورة فقال: ” هدفنا الكشف على 1500 عامل بفضل الله وتقديم العلاج او العمليات لجميع العمالة غير منتظمة فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة وبحضور وزير القوى العاملة في جمهورية مصر العربية ومؤسسة صناع الخير للتنمية”.