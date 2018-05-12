طرح الفنان محمد رمضان عبر موقع «يوتيوب» البرومو الرسمي لمسلسل «نسر الصعيد» المقرر عرضه داخل السباق الرمضاني المقبل.

وشهد البرومو غضبا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم تهميش الفنانة التونسية عائشة بن أحمد لصالح ابنة بلدها درة، حيث ظهرت عائشة في لقطة واحدة لا تتعدى الثواني.

وسبق أن نشبت خلافات منذ أكثر من أسبوع، بين درة وفريق العمل بسبب زيادة مشاهد عائشة في المسلسل، مما أدى إلى تهديد درة بالانسحاب من العمل حسبما أكدت المصادر من فريق العمل.

و«نسر الصعيد» بطولة وفاء عامر، درة، سيد رجب، دينا، عايدة رياض، محمد حاتم، باسل الزارو، عائشة بن أحمد، هاجر عفيفي، تأليف محمد عبد المعطي في التعاون الثاني مع محمد رمضان بعد الأسطورة، ومن إخراج ياسر سامي.