طرح الفنان محمد رمضان عبر موقع «يوتيوب» البرومو الرسمي لمسلسل «نسر الصعيد» المقرر عرضه داخل السباق الرمضاني المقبل.
وشهد البرومو غضبا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم تهميش الفنانة التونسية عائشة بن أحمد لصالح ابنة بلدها درة، حيث ظهرت عائشة في لقطة واحدة لا تتعدى الثواني.
وسبق أن نشبت خلافات منذ أكثر من أسبوع، بين درة وفريق العمل بسبب زيادة مشاهد عائشة في المسلسل، مما أدى إلى تهديد درة بالانسحاب من العمل حسبما أكدت المصادر من فريق العمل.
و«نسر الصعيد» بطولة وفاء عامر، درة، سيد رجب، دينا، عايدة رياض، محمد حاتم، باسل الزارو، عائشة بن أحمد، هاجر عفيفي، تأليف محمد عبد المعطي في التعاون الثاني مع محمد رمضان بعد الأسطورة، ومن إخراج ياسر سامي.
GMT 12:08 2018 السبت ,12 أيار / مايوانتشار شائعات وجود علاقة عاطفية سرية بين هنا شيحة وأحمد فلوكس
GMT 12:01 2018 السبت ,12 أيار / مايوليلى علوي تنشر صورة جديدة من حفل الجونة السينمائي في كان
GMT 11:58 2018 السبت ,12 أيار / مايوطارق صبري ينتهي من تصوير "عوالم خفية" الأسبوع الأول في رمضان
GMT 22:04 2018 الجمعة ,11 أيار / مايومحمود سعد ينشر صورة طريفة مع فتحي عبد الوهاب
GMT 12:15 2018 الجمعة ,11 أيار / مايونيللي كريم في كواليس "اختفاء" بعد تصوير 48 ساعة متواصلة
تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
أرسل تعليقك