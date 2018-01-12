حرصت الفنانة التونسية لطيفة، على التعليق على الاحتجاجات التى تشهدها تونس حاليا، والتى بدأت مع بداية العام عبر حملة "فاش نستناو (ماذا تنتظرون).
ونشرت لطيفة فيديو للتعليق على الأحداث، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "انستجرام"، قائلة :" كل اللي أحب أقوله خدوا بالكم على تونس خدوا بالكم على بلادنا، ربي يحمي تونس ربى يحفظ بلادنا وربى يحمي كل حد يخاف على تونس ربي يحميكي يا تونس".
وانتشرت الاحتجاجات العنيفة فى أرجاء البلاد منذ يوم الاثنين، ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز فى الميزانية من أجل تدشين إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا.
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فاجأت سارة جيسكا باركر الجميع في حفل "غولدن غلوب" يوم الأحد بثوب أنيق أسود من "دولتشي وغابانا". واختارت باركر بعد ثلاثة أيام، أن تظهر في ثوب آخر أسود أنيق يشبه ثوبها الآخر في برنامج "ذي ليت شو" مع ستيفن كولبيرت. وأبهرت الممثلة البالغة من العمر 52 عاما الجميع بلباسها المتدرج باللونين الأسود والأبيض مع سترة متماثلة، وأضافت لمظهرها حذاء من الكعب الفضي على الرغم من الطقس الثلجي في مدينة نيويورك. وأظهرت النجمة رشاقتها وسيقاها المنحوتة في زوج من الجوارب النايلون السوداء، وارتدت النجمة ثوبا أسود مطرز لامع مع ياقة بيضاء أنيقة وارتدت باركر سترة متضخمة مع حقيبه بالونين الكحلي والأبيض وصفف سارة شعرها الأشقربشكل انسيابى متموج ناعم . ورصعت النجمة مكياج ناعم مع طلاء شفاه باللون الوردي وظل جفون فضي وحمرة خدود باللون البرونزي، وقد فاجأت سارة الجميع بثوب
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