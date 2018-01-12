حرصت الفنانة التونسية لطيفة، على التعليق على الاحتجاجات التى تشهدها تونس حاليا، والتى بدأت مع بداية العام عبر حملة "فاش نستناو (ماذا تنتظرون).

ونشرت لطيفة فيديو للتعليق على الأحداث، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "انستجرام"، قائلة :" كل اللي أحب أقوله خدوا بالكم على تونس خدوا بالكم على بلادنا، ربي يحمي تونس ربى يحفظ بلادنا وربى يحمي كل حد يخاف على تونس ربي يحميكي يا تونس".

وانتشرت الاحتجاجات العنيفة فى أرجاء البلاد منذ يوم الاثنين، ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز فى الميزانية من أجل تدشين إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا.