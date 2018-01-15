تخطى كليب «3 دقات» للنجمة يسرا والمطرب أبو حاجز الـ100 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد طرحه بأشهر قليلة.

وتم تصوير كليب «3 دقات» في منطقة الجونة السياحية، وطرحت خلال فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي، يوم 29 سبتمبر الماضي، لتقرر إدارة المهرجان تصويرها وطرحها على طريقة الفيديو كليب للجمهور نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته في فعاليات الختام.

جدير بالذكر أن أغنية «3 دقات» كلمات المؤلف تامر حبيب، وألحان أبو، وتوزيع رامي سمير.