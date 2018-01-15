تخطى كليب «3 دقات» للنجمة يسرا والمطرب أبو حاجز الـ100 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد طرحه بأشهر قليلة.
وتم تصوير كليب «3 دقات» في منطقة الجونة السياحية، وطرحت خلال فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي، يوم 29 سبتمبر الماضي، لتقرر إدارة المهرجان تصويرها وطرحها على طريقة الفيديو كليب للجمهور نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته في فعاليات الختام.
جدير بالذكر أن أغنية «3 دقات» كلمات المؤلف تامر حبيب، وألحان أبو، وتوزيع رامي سمير.
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ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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