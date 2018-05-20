نشرت الفنانة بشرى صورة من عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، وذلك فى كواليس تصوير مسلسل "عوالم خفية"، والذى تشاركه بطولته إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

وعلقت بشرى على الصورة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "أنستجرام"، قائلة:" عيد ميلاد الزعيم إللى بجد وأدينى بحضره أهه.. وأدينى بحضره أهو لايف من التصوير.. عوالم خفية.. عيد ميلاد الزعيم عادل إمام من غير أمن وطنى ولا حاجة اهه".