نشرت الفنانة بشرى صورة من عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، وذلك فى كواليس تصوير مسلسل "عوالم خفية"، والذى تشاركه بطولته إلى جانب عدد كبير من الفنانين.
وعلقت بشرى على الصورة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "أنستجرام"، قائلة:" عيد ميلاد الزعيم إللى بجد وأدينى بحضره أهه.. وأدينى بحضره أهو لايف من التصوير.. عوالم خفية.. عيد ميلاد الزعيم عادل إمام من غير أمن وطنى ولا حاجة اهه".
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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