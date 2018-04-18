سعد لمجرد يستفز جمهوره على مواقع التواصل الإجتماعي

مرة جديدة، يثير الفنان المغربي سعد لمجرد الجدل وبشكل خاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انتشرت صورة له من احدث اطلالاته والتي بدا فيها يضع قرطاً في اذنه، الامر الذي لم يعجب الكثير من الجمهور.
وانهالت التعليقات من الجمهور على الصورة حيث اعتبر البعض ان اعتماد قرط الأذن عند فنان شاب تصرف لا يليق بعادات وقيم المجتمع العربي، ودعوه لعدم وضعه ذلك، اما بعض الجمهور فدافع عن لمجرد معتبرا ان ما فعله هو حرية شخصية ولا يحق لأحد أن يتدخل بها.
يذكر ان لمجرد لطالما حصد الكثير من التعليقات السلبية على ملابسه التي يعتبرها البعض غير لائقة.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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