سعد لمجرد يستفز جمهوره على مواقع التواصل الإجتماعي

مرة جديدة، يثير الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ الجدل وبشكل خاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انتشرت صورة له من احدث اطلالاته والتي بدا فيها يضع قرطاً في اذنه، الامر الذي لم يعجب الكثير من الجمهور.

وانهالت التعليقات من الجمهور على الصورة حيث اعتبر البعض ان اعتماد قرط الأذن عند فنان شاب تصرف لا يليق بعادات وقيم المجتمع العربي، ودعوه لعدم وضعه ذلك، اما بعض الجمهور فدافع عن لمجرد معتبرا ان ما فعله هو حرية شخصية ولا يحق لأحد أن يتدخل بها.

يذكر ان لمجرد لطالما حصد الكثير من التعليقات السلبية على ملابسه التي يعتبرها البعض غير لائقة.