وجه المنتج محمد محمود عبد العزيز الشكر للنجم أحمد السقا لظهوره كضيف شرف في مسلسل "رحيم"، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستغرام".

ونشر نجل الساحر صورة تجمعه بالسقا، معلقا عليها قائلا: "الجدعنة والرجولة بالفعل مش بالكلام، حبيبى وأخويا الكبير النجم الكبير أحمد السقا نورت فنون مصر ونورت رحيم".

وتابع: "علاقتي بيك مش بس شغل ولا نجم و وشركة ومافيش بينا رسميات أنت اخويا الكبير ومن زمان وربنا يعلم أنا بحبك إزاى يا غالى بس شكرا دى أقل حاجة ممكن تتقالك من أخوك الصغير".

ورحيم يعرض على شبكة قنوات on E، بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا، وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.