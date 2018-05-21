وجه المنتج محمد محمود عبد العزيز الشكر للنجم أحمد السقا لظهوره كضيف شرف في مسلسل "رحيم"، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستغرام".
ونشر نجل الساحر صورة تجمعه بالسقا، معلقا عليها قائلا: "الجدعنة والرجولة بالفعل مش بالكلام، حبيبى وأخويا الكبير النجم الكبير أحمد السقا نورت فنون مصر ونورت رحيم".
وتابع: "علاقتي بيك مش بس شغل ولا نجم و وشركة ومافيش بينا رسميات أنت اخويا الكبير ومن زمان وربنا يعلم أنا بحبك إزاى يا غالى بس شكرا دى أقل حاجة ممكن تتقالك من أخوك الصغير".
ورحيم يعرض على شبكة قنوات on E، بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا، وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.
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لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
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