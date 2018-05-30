نجلاء فتحي تصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة على مديحة يسري

وصلت، منذ قليل، النجمة الكبيرة نجلاء فتحي إلى مسجد السيدة نفيسة، للمشاركة فى تشييع جثمان سمراء النيل مديحة يسري، التى وافتها المنية مساء أمس الثلاثاء، لتتواجد مع النجوم ميرفت أمين وسمير صبرى ولبلبة ورجاء الجداوى ودلال عبد العزيز، الذين وصلوا إلى المسجد، منذ قليل، وتتلقى أسرة النجمة الكبيرة مديحة يسرى، التى توفيت منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز 97 عاما، العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

