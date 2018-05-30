نجلاء فتحي تصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة على مديحة يسري

وصلت، منذ قليل، النجمة الكبيرة نجلاء فتحي إلى مسجد السيدة نفيسة، للمشاركة فى تشييع جثمان سمراء النيل مديحة يسري، التى وافتها المنية مساء أمس الثلاثاء، لتتواجد مع النجوم ميرفت أمين وسمير صبرى ولبلبة ورجاء الجداوى ودلال عبد العزيز، الذين وصلوا إلى المسجد، منذ قليل، وتتلقى أسرة النجمة الكبيرة مديحة يسرى، التى توفيت منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز 97 عاما، العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.
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ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس، جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.
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