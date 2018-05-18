انتهت الفنانة يسرا من تصوير جميع مشاهد مسلسلها «لدينا أقوال أخرى» الذي يعرض على الفضائيات السعودية، بعد تصوير دام لمدة 4 شهور متواصلة.

ويستمر مخرج المسلسل في المونتاج والمكساج الخاص بالحلقات لتسليمه للفضائيات الخليجية التي يعرض من خلالها العمل في الشهر الكريم.

ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وخالد أبو بكر، بطولة: يسرا، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، لطيفة فهمي، إنجي أبو زيد، عبد الرحيم حسن، محمود فارس، وهدى المفتي، وعدد آخر من الفنانين الشباب.