انتهت الفنانة يسرا من تصوير جميع مشاهد مسلسلها «لدينا أقوال أخرى» الذي يعرض على الفضائيات السعودية، بعد تصوير دام لمدة 4 شهور متواصلة.
ويستمر مخرج المسلسل في المونتاج والمكساج الخاص بالحلقات لتسليمه للفضائيات الخليجية التي يعرض من خلالها العمل في الشهر الكريم.
ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وخالد أبو بكر، بطولة: يسرا، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، لطيفة فهمي، إنجي أبو زيد، عبد الرحيم حسن، محمود فارس، وهدى المفتي، وعدد آخر من الفنانين الشباب.
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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