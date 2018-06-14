وجه المنتج كريم أبو ذكري رسالة شكر للفنان أحمد فهمي لحلوله كضيف شرف بالحلقة 28 من مسلسل "الوصية" وإثارته للجدل بسبب تقليده للفنان أحمد السقا والذي ظهر كضيف شرف أيضًا في مسلسل "رحيم".
وشارك "كريم" مشهد "فهمي" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق قائلًا: "شكرًا لاخويا وحبيبي أحمد فهمي على تشريفنا في مسلسل الوصية، وكل الاحترام لصناع العمل الناجح الجميل رحيم، وأهم حاجة لا يظلم ولا يقهر ولا يفتري.
وجسد "فهمي" ضمن الحلقة دور أب ضعيف الشخصية يحاول أن يجعل ابنه فخورا به، وتعرض ابنه للخطف مع "إيبو" أو أكرم حسني و"سمسم" الذي يجسد دوره أحمد أمين، وعلى غرار مشهد السقا في مسلسل "رحيم" الذي ينقذ فيه "رحيم" أو ياسر جلال، أنقذ أحمد فهمي المخطوفين، ولكن بطريقة كوميدية، كما قلد فهمي الفنان أحمد السقا في طريقة أدائه.
مسلسل "الوصية" بطولة أكرم حسني وأحمد أمين وريم مصطفى، تأليف مصطفى حلمي وأيمن وتار ومن إخراج خالد الحلفاوي.
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