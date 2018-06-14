طرحت الفنانة سما المصري عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أغنية جديدة تحمل عنوان أيووه أيووه" لمنتخب مصر بمناسبة كأس العالم.

وأثارت سما الجدل بالكليب الذي ظهرت خلاله بـ«لوك» يشبه شاكيرا في الأغنية التي طرحتها لكأس العالم والكليب من إخراج أدهم عبد الغني.