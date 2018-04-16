غادة عبد الرازق تحذف حسابات أصدقائها من أحد مواقع التواصل الأجتماعي

أحدثت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ صدمة بين متابعيها وجمهورها بعد حذفها لحسابات كل أصدقائها عبر أحد صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي وأصبحت لا تتابع أحداً.

وفوجئ جمهورها بهذه الخطوة والتي تأتي على العكس ما هي معروفة عليه بتفاعلها وتواصلها الدائم مع أصدقائها في الوسط الفني عبر صفحاتها.

وكان أيضاً من ضمن الذين حذفتهم حساب الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وهو المعروف أنهما تربطهما صداقة قوية، ولكن على ما يبدو أن عدم دعوتها إلى زفافها أدى إلى توتير العلاقة بينهما وذلك بحسب ما رجّح الكثير من المتابعين.