غادة عبد الرازق تحذف حسابات أصدقائها من أحد مواقع التواصل الأجتماعي

أحدثت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق صدمة بين متابعيها وجمهورها بعد حذفها لحسابات كل أصدقائها عبر أحد صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي وأصبحت لا تتابع أحداً.
وفوجئ جمهورها بهذه الخطوة والتي تأتي على العكس ما هي معروفة عليه بتفاعلها وتواصلها الدائم مع أصدقائها في الوسط الفني عبر صفحاتها.
وكان أيضاً من ضمن الذين حذفتهم حساب الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وهو المعروف أنهما تربطهما صداقة قوية، ولكن على ما يبدو أن عدم دعوتها إلى زفافها أدى إلى توتير العلاقة بينهما وذلك بحسب ما رجّح الكثير من المتابعين.
GMT 18:49 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانمُنتجة حفلة الفنانة أحلام في باريس تتهمها بالنصب
حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
أرسل تعليقك