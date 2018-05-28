عمرو دياب يجتمع مع حميد الشاعرى وعمرو مصطفى لإنتاج ألبومه الجديد

كشف المطرب عمرو دياب، عن التعاون الأول بعد فترة غياب طويلة، مع حميد الشاعرى ونادر حمدى وعمرو مصطفى وتامرحسين، لإنتاج ألبومه الجديد للعام الحالى 2018.

وقال عمرو دياب عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” إن هذا هو التعاون الأول منذ فترة كبيرة مع حميد الشاعرى ونادر حمدى وعمرو مصطفى وتامرحسين.