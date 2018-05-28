عمرو دياب يجتمع مع حميد الشاعرى وعمرو مصطفى لإنتاج ألبومه الجديد

كشف المطرب عمرو دياب، عن التعاون الأول بعد فترة غياب طويلة، مع حميد الشاعرى ونادر حمدى وعمرو مصطفى وتامرحسين، لإنتاج ألبومه الجديد للعام الحالى 2018.
وقال عمرو دياب عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” إن هذا هو التعاون الأول منذ فترة كبيرة مع حميد الشاعرى ونادر حمدى وعمرو مصطفى وتامرحسين.
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ظهرت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بإطلالة جذابة وأنيقة، في إحدى شوارع مدينة نيويورك الأميركية، بعد ظهر يوم أمس السبت. وارتدت إرينا التي بدت وكأنها على منصَّة عرض أزياء خاصة بها، فستانا قصيرًا باللون الأزرق منقوشا بالزهور، أبرز ساقيها النحيلتين. وأضافت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة والبالغة من العمر 32 عاما، زوجا من الصنادل السوداء المسطحة من دون كعب عال ذات الأربطة المتعددة على الكاحل، وحقيبة باللون ذاته، وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أنيقة. وظهرت إيرينا من دون ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا التي تسمى "ليا دي سين"، والتي انجبتها من حبيبها برادلي كوبر "43 عاما"؛ وبدأ الزوجان علاقتهما منذ عام 2015 عندما أنهى المرشح للأوسكار لأربع مرات، علاقته مع عارضة الازياء سوكي واترهاوس "26 عاما"، وتعيش إيرينا وبرادلي الآن مع ابنتهما في شقتها في حي ويست فيلادج في مدينة
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