ذكر الفنان أحمد جمال سعيد أنه يتبقى يوم وينتهي من تصوير مشاهده بالجزء الثاني من مسلسل "كلبش" الذي عرض الجزء الأول منه في رمضان الماضي وهو من بطولة الفنان أمير كرارة.

وقال الفنان المصري -للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين- "إنني أقوم بدور ضابط مسئول عن السجن الذي يتم احتجاز الإرهابيين فيه"، مشيرا إلى أنه يتمنى التعاون مرة ثانية مع أمير كرارة لأنه شخصية رائعة على المستوى الإنساني ومتواضع ويساعد الممثلين المشاركين معه بالعمل الفني.

ولفت إلى أنه صور جزءا كبيرا من مشاهده بالجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، مضيفا أن :"شخصية تاجر السلاح مروان جلال التي أجسدها في العمل الفني تشهد تطورات عديدة".

ومن ناحية أخرى، يشترك أحمد في فيلم "ابتسم أنت في مصر" وهو إنتاج مصري روسي من إخراج خالد مهران وبطولة الفنان عمرو واكد.

وذكر الفنان أن قصة الفيلم تدور حول فتيات روسيات يأتين إلى مصر للعمل مع فريق رسوم متحركة ويجسد أحمد مدير أعضاء هذا الفريق، قائلا إن "الفيلم هدفه الترويج للسياحة في مصر فهو يعالج طريقة تعامل المصريين مع الأجانب في البلد"، مضيفا أنه : "تم تصوير جزء من الفيلم في روسيا بينما سيقوم بتصوير مشاهده في الغردقة خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن الفنان الشاب أحمد جمال سعيد اشترك في عدة مسلسلات منها "الأب الروحي" و"حكايات بنات" و"رأس الغول".