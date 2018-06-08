ريهام سعيد تكشف سبب قطع علاقتها مع محمد رمضان

حلّت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، في صيافة برنامج “شيخ الحارة”، المذاع عبر فضائية قناة “القاهرة والناس”، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وتحدثت ريهام سعيد في العديد من الملفات المثارة حولها مؤخرًا بما فيهم خلافها القوي مع الفنان محمد رمضان.
وكشفت الإعلامية ريهام سعيد عن تفاصيل خلافها الأخير مع الفنان محمد رمضان، مؤكدة أن السبب الرئيسي يعود لتراجعه عن الإتفاق الخاص بالظهور معها مشاركتها في إحدى حلقات برنامجها “صبايا الخير”، على الرغم من موافقته على التصوير بالأساس.
وأشارت الإعلامية ريهام سعيد أيضًا، أنها كانت من جمهور محمد رمضان، وتكن له الحب الكبير، مؤكدة بأنه هو من رشحها للتمثيل في مسلسل “ابن حلال”، مضيفة، أنه سبق وشاركها ي برنامج “صبايا الخير” قبل رمضان في السنوات الماضية.
وتابعت ريهام سعيد خلال حوارها في برنامج “صبايا الخير”، أنها أجرت مكالمة هاتفية مع محمد رمضان فيما بعد لتبارك له على عمل فني قام بتصويره، فقال لها أنه يرغب بمشاركتها معه في مسلسله “ابن حلال”، مؤكدة أنها انتظرت أن يتحدث معها أحد بشكل جادي إلا أنها تفاجئت باتصاله مجددًا لطلب مشاركتها معه في مسرحية يقوم بها مؤخرًا، كما طالبها بالاعتذار على المسرحية التي كانت تشارك فيها في ذلك الوقت فرفضت.
وأكدت الإعلامية ريهام سعيد، أنها أجرت اتصال هاتفي فيما بعد بالفنان محمد رمضان لسؤاله عن الدور الذي رشحه له، فتفاجئت بأن المخرج اختار الفنانة روجينا لأداء الدور بدلًا منها، ومن هنا انقطعت علاقتهما.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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