انتشر خبر مغرض على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بتعرض الفنانة غنوة شقيقة الفنانة أنغام لحادث مروع أودى بحياتها في الحال، مما تسبب في انهيار الأخيرة.
واستفز الخبر المتداول غنوة شقيقة أنغام التي نفت الأمر بتعليق طريف عبر حسابها على "فيسبوك"، فنشرت بدورها الخبر المتداول على هيئة فيديو والذي يشير إلى وفاتها في حادث مروع لتعلق قائلة"بسم الله ما شاء الله هو أنا لحقت تطلعوا إني مت الله يحرقكوا".
وانهالت التعليقات على منشور غنوة من محبيها، الذي ضحكوا من تعليقها الطريف على الشائعة المغرضة، داعين الله أن يعطيها الصحة وإلا تتعرض لهذه الفاجعة.
كما نشرت صديقة لغنوة فيديو عن الشائعة المغرضة، وعلقت عليها لتقول لها: "روحك كانت قاعدة معنا إمبارح ولا إيه..ربنا يشفي والله".
ولم يعلم أحد سبب هذه الشائعة المغرضة التي طالت غنوة، إلا أن البعض خمن إنه ربما لأنها نشرت صور لسيارتها بعد تعرضها لحادث الشهر الماضي، فانطلقت هذه الشائعة بعد صور تهشم سيارتها.
و تشارك غنوة في مسلسل "الأب الروحي" الجزء الثاني والذي يعرض حاليًا على الشاشة.
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أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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