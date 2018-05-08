انتشر خبر مغرض على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بتعرض الفنانة غنوة شقيقة الفنانة أنغام لحادث مروع أودى بحياتها في الحال، مما تسبب في انهيار الأخيرة.

واستفز الخبر المتداول غنوة شقيقة أنغام التي نفت الأمر بتعليق طريف عبر حسابها على "فيسبوك"، فنشرت بدورها الخبر المتداول على هيئة فيديو والذي يشير إلى وفاتها في حادث مروع لتعلق قائلة"بسم الله ما شاء الله هو أنا لحقت تطلعوا إني مت الله يحرقكوا".

وانهالت التعليقات على منشور غنوة من محبيها، الذي ضحكوا من تعليقها الطريف على الشائعة المغرضة، داعين الله أن يعطيها الصحة وإلا تتعرض لهذه الفاجعة.

كما نشرت صديقة لغنوة فيديو عن الشائعة المغرضة، وعلقت عليها لتقول لها: "روحك كانت قاعدة معنا إمبارح ولا إيه..ربنا يشفي والله".

ولم يعلم أحد سبب هذه الشائعة المغرضة التي طالت غنوة، إلا أن البعض خمن إنه ربما لأنها نشرت صور لسيارتها بعد تعرضها لحادث الشهر الماضي، فانطلقت هذه الشائعة بعد صور تهشم سيارتها.

و تشارك غنوة في مسلسل "الأب الروحي" الجزء الثاني والذي يعرض حاليًا على الشاشة.