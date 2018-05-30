اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الأربعاء

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأربعاء :
الملك سلمان لأمراء المناطق: اهتموا بمصالح المواطنين والمقيمين
خادم الحرمين يستقبل الرئيس اليمني
مجلس الوزراء: مساعدات المملكة لأشقائها ومساندتها الدول المحتاجة نابع من مسؤوليتها
مجلس الوزراء يقر نظام مكافحة التحرش
القيادة تعزي ملك بلجيكا في ضحايا الهجوم الإرهابي
مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش تنفيذ برنامج التحول الوطني
سعود بن نايف يدشن "تاكسي البر"
اجتماع أمراء المناطق يناقش المبادرات التطويرية
المملكـة تنـفـي تـصـريـحـات مـاكـرون بشأن لبنان وتدعو لمواجهة قوى الفوضى
أكثر من 19 مليون معتمر خلال 2017
المسجد النبوي يستقبل نصف مليون زائر ومصلٍّ يومياً
توزيع السلال الرمضانية على اللاجئين السوريين في جبل لبنان ومخيم الزعتري
رابطة العالم الإسلامي تدشن حزمة من المشروعات الإغاثية والتنموية في مصر
تصعيد إسرائيلي في غزة.. 35 غارة على مواقع الجهاد وحماس
الجيش اليمني يواصل تقدمه بتعـز ويحرر مواقع إستراتيجية
الانقلابيون يتوعدون شباب الحديدة بإقامة «الحد»
السيسي يؤدي اليمين السبت
العراق: فرز يدوي لـ10 % من أصوات الناخبين
لبنان: اتهام «باسيل» بالتطبيع مع دمشق
تحذيرات دولية.. الأسد يغير التركيبة السكانية في سورية
غضب دولي من ترؤس «سورية الكيميائية» لمؤتمر نزع السلاح
تهديدات طالبان تنشر الفوضى في أفغانستان
بلجيكا: مسلح يقتل 3 ..و«الادعاء»: عمل إرهابي
تسارع الاستعدادات لقمة كيم - ترمب
GMT 22:13 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
GMT 22:09 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء
GMT 21:58 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
GMT 21:53 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء
GMT 21:51 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء
ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس، جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.
أرسل تعليقك