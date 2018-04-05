أهم وأبرز إهتمامات الصحف السعودية الصادرة الخميس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي العام وأصحاب الفضيلة وجمعًا من المواطنين.

خادم الحرمين يرعى المعرض والمنتدى الدولي للتعليم.

ولي العهد استعرض التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام مع «روبرت بوب ألن إيجر».

«مسك الخيرية» تواصل فعالياتها في لوس أنجلوس.

فيصل بن بندر: الجامعات أصبحت من أهم الركائز التي تقوم عليها نهضة الوطن.

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.

توقيع 120 اتفاقية في القطاع السياحي بختام ملتقى السفر 2018.

شركة الترفيه تخطط مع «أيه أم سي» لإنشاء أكثر من 30 دار سينما في 15 مدينة بالمملكة.

الصحة: برنامج وطني لإزالة فيروس التهاب الكبد «ج» والوصول للهدف العالمي.

وزير المالية ينوه بالتدابير التي اتخذها البنك الإسلامي للتنمية للمحافظة على تصنيف البنك الممتاز.

ترامب يمدد بقاء القوات الأمريكية في سوريا.

الإمارات: قطر تعرض أمن المدنيين للخطر .

الأحواز تواصل التظاهرات والأمن الإيراني يواجهها بالرصاص.