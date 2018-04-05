أهم وأبرز إهتمامات الصحف السعودية الصادرة الخميس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي العام وأصحاب الفضيلة وجمعًا من المواطنين.
خادم الحرمين يرعى المعرض والمنتدى الدولي للتعليم.
ولي العهد استعرض التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام مع «روبرت بوب ألن إيجر».
«مسك الخيرية» تواصل فعالياتها في لوس أنجلوس.
فيصل بن بندر: الجامعات أصبحت من أهم الركائز التي تقوم عليها نهضة الوطن.
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.
توقيع 120 اتفاقية في القطاع السياحي بختام ملتقى السفر 2018.
شركة الترفيه تخطط مع «أيه أم سي» لإنشاء أكثر من 30 دار سينما في 15 مدينة بالمملكة.
الصحة: برنامج وطني لإزالة فيروس التهاب الكبد «ج» والوصول للهدف العالمي.
وزير المالية ينوه بالتدابير التي اتخذها البنك الإسلامي للتنمية للمحافظة على تصنيف البنك الممتاز.
ترامب يمدد بقاء القوات الأمريكية في سوريا.
الإمارات: قطر تعرض أمن المدنيين للخطر .
الأحواز تواصل التظاهرات والأمن الإيراني يواجهها بالرصاص.
GMT 10:31 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس
GMT 14:56 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسانوقفة احتجاجية ضد إنتهاكات قوات الإحتلال بحق الطواقم الصحافية في مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة
GMT 17:01 2018 السبت ,31 آذار/ مارساهتمامات الصحف المغربية يوم السبت
GMT 16:54 2018 السبت ,31 آذار/ مارساهتمامات الصحف السودانية يوم السبت
GMT 11:31 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارسوزارة الإعلام الفلسطينية تعلن أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مقتل أي مدني في تظاهرات الجمعة
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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