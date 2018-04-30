اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الاثنين تأكيد وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو في ختام زيارته للرياض ، بأن أمن المملكة العربية السعودية، أولوية للولايات المتحدة الأمريكية وأن واشنطن لن تغض الطرف عن أنشطة إيران الإرهابية في المنطقة، محملا طهران مسئولية زعزعة أمن المنطقة.
وسلطت الصحف الضوء على مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، واتفاق البلدين على زيادة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين البلدين، فضلا عن التوافق على وثيقة حوار استراتيجي لتعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا.
وعرجت إلى نفي وزير الخارجية المصري سامح شكري أن تكون فرنسا طلبت إرسال أي قوات مصرية إلى سوريا.
وأخبرت عن موافقة الكويت مبدئيا على تجديد ودائع مستحقة على مصر، بقيمة 4 مليارات دولار، وتأكيد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن مصر تسدد المستحقات الخارجية في مواعيدها .
ولفتت إلى بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية السعودية المشتركة في الرياض اليوم بحضور ممثلين لمختلف الوزارات في البلدين تمهيدا لعقد الاجتماع الختامي للجنة يوم الخميس المقبل برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ووزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل.
دوليا أشارت الصحف إلى أن كوريا الشمالية تعهدت بإغلاق موقعها الذي تجرى فيه اختباراتها النووية الشهر المقبل، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن الاجتماع مع بيونج يانج قد يُعقد خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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