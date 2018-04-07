اهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

توقفت الصحف المغربية الصادرة السبت عند التطورات التي عاشتها الأراضي الفلسطينية أمس في الجمعة الثانية من مسيرة العودة الكبرى، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينين الذين سقطوا برصاص الإحتلال في المسيرات التي شهدها قطاع غزة إلى 20 شهيدا منذ الجمعة الماضي و مئات المصابين.
ونقلت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بسياسة القمع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
كما نقلت دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى اسرائيل بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس ، و دعوته للفلسطينيين إلى تجنب الاحتكاك خلال الاحتجاجات على الحدود بين غزة و إسرائيل.
وتابعت مستجدات الأزمة السورية على المستوى الميداني، كما تطرقت إلى التوتر بين تركيا و فرنسا بعد تحذيرات أنقرة لباريس من تقديم أي دعم للمقاتلين الأكراد الذين تحاربهم تركيا في بلدة منبج السورية.
وتابعت حالة الترقب في شبه الجزيرة الكورية في انتظار لقاء الزعيمين الكوريين الذي يتوقع أن يمكن من نزع فتيل التوتر في المنطقة.
ونقلت تصريحات وزير الخارجية الصيني الذي عبر عن أمل بلاده في أن يمكن لقاء الزعيمين الكوريين في اعادة قضية البرنامج النووي لكوريا الشمالية إلى مضمار الحوار و المفاوضات.
وتناقلت خبر حل البرلمان في ماليزيا مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة.
GMT 20:17 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
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GMT 20:00 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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