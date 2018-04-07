اهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

توقفت الصحف المغربية الصادرة السبت عند التطورات التي عاشتها الأراضي الفلسطينية أمس في الجمعة الثانية من مسيرة العودة الكبرى، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينين الذين سقطوا برصاص الإحتلال في المسيرات التي شهدها قطاع غزة إلى 20 شهيدا منذ الجمعة الماضي و مئات المصابين.

ونقلت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بسياسة القمع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

كما نقلت دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى اسرائيل بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس ، و دعوته للفلسطينيين إلى تجنب الاحتكاك خلال الاحتجاجات على الحدود بين غزة و إسرائيل.

وتابعت مستجدات الأزمة السورية على المستوى الميداني، كما تطرقت إلى التوتر بين تركيا و فرنسا بعد تحذيرات أنقرة لباريس من تقديم أي دعم للمقاتلين الأكراد الذين تحاربهم تركيا في بلدة منبج السورية.

وتابعت حالة الترقب في شبه الجزيرة الكورية في انتظار لقاء الزعيمين الكوريين الذي يتوقع أن يمكن من نزع فتيل التوتر في المنطقة.

ونقلت تصريحات وزير الخارجية الصيني الذي عبر عن أمل بلاده في أن يمكن لقاء الزعيمين الكوريين في اعادة قضية البرنامج النووي لكوريا الشمالية إلى مضمار الحوار و المفاوضات.

وتناقلت خبر حل البرلمان في ماليزيا مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة.