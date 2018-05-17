رد فعل ياسمين صبري بعد اكتشاف مقلب رامز جلال يثير الجدل على مواقع التواصل

حلت الفنانة ياسمين صبري ضيفة على الفنان رامز جلال في أولى حلقات برنامجه «رامز تحت الصفر»، وقد صاحبت الحلقة حالة من الصخب على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث شهدت الحلقة الكثير من الإفيهات من الفنان رامز جلال على الفنانة ياسمين صبري، لا سيما كلمة "أحيه" التي استخدمتها ياسمين كثيرًا في البرنامج.

جدير بالذكر أن كثير من نجوم الفن والرياضة وقعوا في مصيدة رامز هذا الموسم، يأتي أبرزهم “ياسمين صبري وشيرين عبد الوهاب وكمال أبو رية ورضا عبد العال، ومحمد عبد الرحمن ورانيا فريد شوقي وهنا الزاهد وكريم فهمى وحسام البدرى وريم مصطفى وشيكابالا وصافيناز وسامح حسين ونور وعبد الناصر زيدان وسعد سمير وتريزيجيه وغادة عبد الرازق وأحمد آدم وريهام عبد الغفور وكندة علوش.