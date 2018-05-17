رد فعل ياسمين صبري بعد اكتشاف مقلب رامز جلال يثير الجدل على مواقع التواصل

حلت الفنانة ياسمين صبري ضيفة على الفنان رامز جلال في أولى حلقات برنامجه «رامز تحت الصفر»، وقد صاحبت الحلقة حالة من الصخب على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث شهدت الحلقة الكثير من الإفيهات من الفنان رامز جلال على الفنانة ياسمين صبري، لا سيما كلمة "أحيه" التي استخدمتها ياسمين كثيرًا في البرنامج.
جدير بالذكر أن كثير من نجوم الفن والرياضة وقعوا في مصيدة رامز هذا الموسم، يأتي أبرزهم “ياسمين صبري وشيرين عبد الوهاب وكمال أبو رية ورضا عبد العال، ومحمد عبد الرحمن ورانيا فريد شوقي وهنا الزاهد وكريم فهمى وحسام البدرى وريم مصطفى وشيكابالا وصافيناز وسامح حسين ونور وعبد الناصر زيدان وسعد سمير وتريزيجيه وغادة عبد الرازق وأحمد آدم وريهام عبد الغفور وكندة علوش.
GMT 11:10 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس
خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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