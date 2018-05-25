عمرو أديب يعلق على تصريحات خالد الجندي بجواز إفطار محمد صلاح

علق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات خالد الجندي التليفزيونية بجواز إفطار اللاعب محمد صلاح في شهر رمضان.
وكتب عمرو أديب، في تغريدة له على موقع التدوينات الصغيرة تويتر: "كلام خالد الجندى عن جواز إفطار محمد صلاح كلام عاقل ومحترم ومنطقى جدا، الشيخ خالد يتحدث عن أن الكرة الآن عمل شاق وليست لعبا ولهوا ويجوز فيه الإفطار وأن صلاح أصبح أيقونة ويجب المحافظة عليه".
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تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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