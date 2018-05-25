عمرو أديب يعلق على تصريحات خالد الجندي بجواز إفطار محمد صلاح

علق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات خالد الجندي التليفزيونية بجواز إفطار اللاعب محمد صلاح في شهر رمضان.

وكتب عمرو أديب، في تغريدة له على موقع التدوينات الصغيرة تويتر: "كلام خالد الجندى عن جواز إفطار محمد صلاح كلام عاقل ومحترم ومنطقى جدا، الشيخ خالد يتحدث عن أن الكرة الآن عمل شاق وليست لعبا ولهوا ويجوز فيه الإفطار وأن صلاح أصبح أيقونة ويجب المحافظة عليه".