تعرض الحساب الرسمي لقناة بي بي سي عربي علي موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، الجمعة 6 أبريل/نيسان، لعملية اختراق منذ قليل، ولم يتمكن القائمين على الحساب من السيطرة على الأمر حتى الآن، واستعادت بي بي سي السيطرة على حسابها بموقع تويتر بعد دقائق من اختراقه.