اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على لقاء الرئيس السوداني عمر البشير أمس الأحد ، على هامش مشاركته في منتدى تانا للأمن الأفريقي بمدينة بحر دار الأثيوبية، مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، وتم خلاله بحث قضايا السلم والأمن في القرن الأفريقي وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وأخبرت عن انعقاد الاجتماع التشاوري لرؤساء أركان الجيش بكل من السودان، النيجر وتشاد أمس في الخرطوم لبحث تأمين الحدود المشتركة.

ونشرت إعلان مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم، تنظيم الحزب لحملة واسعة مع الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار لإقرار الدستور الجديد وقانون الانتخابات.

ولفتت الانتباه إلى تقديم وزير التجارة المصري، طارق قابيل، أمس دعوة إلى نظيره السوداني، حاتم السر، لاستئناف اجتماعات اللجان المشتركة على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين لمعالجة القضايا التجارية العالقة بين البلدين.

وأشارت إلى أن قوة الردع بالمنطقة الوسطى التابعة للجيش الليبي والكتيبة 128، سيطرتا على معسكر الحيلة بمدخل درنة والذي كانت تتمركز فيه مجموعات من تنظيم -القاعدة- الإرهابي.