اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء نفي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول مزاعم من الاتحاد الأوروبي بأن المملكة المتحدة ستؤجل محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحف إلى تحذير خبراء في الأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية على غرار حلب في محافظة إدلب، وهي المنطقة الرئيسية الأخيرة التي لا تزال في أيدي قوات المعارضة السورية.
وتطرقت إلى توصل المكسيك والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية على صفقة تجارية جديدة تبطل فعليا على التعريفات الجمركية بين الكتلتين.
وتناقلت الصحف انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل الدولار.
GMT 16:18 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
GMT 16:09 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
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GMT 15:54 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأربعاء
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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