اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء أنباء الهجوم الانتحاري الذي استهدف الشرطة الباكستانية في مدينة كويتا وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

واهتمت بزيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه إلى روسيا لبحث العلاقات الثنائية والتعاون في المجال العسكري.

وتطرقت إلى تأكيد الصين دعمها لجهود باكستان في تعزيز السلام والتعاون الإقليمي إلى جانب جهودها في مكافحة الإرهاب.

وأشارت الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن الباكستانية للقضاء على الخلايا الإرهابية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار مجدداً في باكستان.

وعرجت على محاولات الحكومة الباكستانية للسيطرة على مؤشرات الاقتصاد الوطني بعد تراجع سعر الروبية الباكستانية إلى أدنى المستويات مقارنة بالدولار الأمريكي.

وأخبرت عن تركيز باكستان على معالجة أزمة نقص الطاقة في البلاد ضمن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.