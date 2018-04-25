اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء أنباء الهجوم الانتحاري الذي استهدف الشرطة الباكستانية في مدينة كويتا وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
واهتمت بزيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه إلى روسيا لبحث العلاقات الثنائية والتعاون في المجال العسكري.
وتطرقت إلى تأكيد الصين دعمها لجهود باكستان في تعزيز السلام والتعاون الإقليمي إلى جانب جهودها في مكافحة الإرهاب.
وأشارت الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن الباكستانية للقضاء على الخلايا الإرهابية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار مجدداً في باكستان.
وعرجت على محاولات الحكومة الباكستانية للسيطرة على مؤشرات الاقتصاد الوطني بعد تراجع سعر الروبية الباكستانية إلى أدنى المستويات مقارنة بالدولار الأمريكي.
وأخبرت عن تركيز باكستان على معالجة أزمة نقص الطاقة في البلاد ضمن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.
GMT 16:18 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
GMT 16:14 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
GMT 16:09 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 15:56 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
GMT 15:54 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأربعاء
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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