اهتمامات الصحف الروسية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم ، بقرار كوريا الشمالية تعليق التجارب النووية والصاروخية وعدتها مبشرة بتغيير الوضع في شبة الجزيرة الكورية .
وتطرقت إلى تصريح وزير المالية الروسي كونستانتين فياتشوكوفسكي بأنه يمكن زيادة برنامج الاقتراض المحلي لعام 2018 بنحو 200 مليار روبل ، مبرزة أن وزارة المالية الروسية لاتغير خططها لدخول الأسواق الأجنبية في 2018 ولن تتخلى عن الاقتراض الخارجي .
وتابعت المظاهرات في العاصمة الأرمينية يريفان ضد تعيين الرئيس السابق سيرج سركسيان في منصب رئيس الوزراء .
وفي الشأن الاقتصادي أشارت الصحف إلى انخفاض سعر العملة الروسية أثناء تداولاتها إلى 61.77 مقابل الدولار و 75.79 لليورو .
GMT 16:21 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 16:19 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 16:16 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 16:14 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 16:12 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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