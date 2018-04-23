اهتمامات الصحف الروسية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم ، بقرار كوريا الشمالية تعليق التجارب النووية والصاروخية وعدتها مبشرة بتغيير الوضع في شبة الجزيرة الكورية .

وتطرقت إلى تصريح وزير المالية الروسي كونستانتين فياتشوكوفسكي بأنه يمكن زيادة برنامج الاقتراض المحلي لعام 2018 بنحو 200 مليار روبل ، مبرزة أن وزارة المالية الروسية لاتغير خططها لدخول الأسواق الأجنبية في 2018 ولن تتخلى عن الاقتراض الخارجي .

وتابعت المظاهرات في العاصمة الأرمينية يريفان ضد تعيين الرئيس السابق سيرج سركسيان في منصب رئيس الوزراء .

وفي الشأن الاقتصادي أشارت الصحف إلى انخفاض سعر العملة الروسية أثناء تداولاتها إلى 61.77 مقابل الدولار و 75.79 لليورو .