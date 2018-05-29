أكد أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن المجلس لم يرصد أى تجاوزات حتى الآن فى الإعلانات التى تعرض على الشاشات خلال شهر رمضان الكريم، مضيفا أن الإعلانات ملتزمة بنسبة 90 % .

وأضاف أحمد سليم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اعلانات رمضان لهذا العام راقية و هادفة وأنه لم يتم استخدام المرأة و الأطفال بها بشكل مسئ، لافتا الى أن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع جهاز حماية المستهلك لمناقشة التعاون بين المجلس و الجهاز بشأن الإعلانات المضللة .

وذكر أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس بصدد إعلان تقريره عن تجاوزات الدراما و البرامج التى عرضت خلال النصف الأول من شهر رمضان خلال الأيام القادمة.