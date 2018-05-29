أكد أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن المجلس لم يرصد أى تجاوزات حتى الآن فى الإعلانات التى تعرض على الشاشات خلال شهر رمضان الكريم، مضيفا أن الإعلانات ملتزمة بنسبة 90 % .
وأضاف أحمد سليم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اعلانات رمضان لهذا العام راقية و هادفة وأنه لم يتم استخدام المرأة و الأطفال بها بشكل مسئ، لافتا الى أن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع جهاز حماية المستهلك لمناقشة التعاون بين المجلس و الجهاز بشأن الإعلانات المضللة .
وذكر أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس بصدد إعلان تقريره عن تجاوزات الدراما و البرامج التى عرضت خلال النصف الأول من شهر رمضان خلال الأيام القادمة.
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نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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