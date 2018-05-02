اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء باستئناف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية هذا الأسبوع في بروكسل، عقب صدور تحذير من بروكسل أن الوقت محدود لحل مسألة الحدود الإيرلندية.

وسلطت الصحف الضوء على قول وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، إن الحكومة تسعى للحصول على سلطة "لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى".

وأشارت صحف الأربعاء إلى تجمع عشرات آلاف الأشخاص في العاصمة الأرمينية، الذين قاموا بإغلاق الطرق والمباني الحكومية، بعد أن رفض الحزب الحاكم عرض زعيم المعارضة نيكول باشينيان ليصبح رئيسًا للوزراء.

ولفتت إلى تأكيد حكومة كوريا الجنوبية أن القوات الأمريكية ستبقى في البلاد، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الكورية رسميًا.

وتناقلت صحف بريطانيا قرار المملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب ما وصفته بدعم طهران للجبهة الشعبية لجبهة البوليساريو، ومدها بالأسلحة.