اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء باستئناف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية هذا الأسبوع في بروكسل، عقب صدور تحذير من بروكسل أن الوقت محدود لحل مسألة الحدود الإيرلندية.
وسلطت الصحف الضوء على قول وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، إن الحكومة تسعى للحصول على سلطة "لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى".
وأشارت صحف الأربعاء إلى تجمع عشرات آلاف الأشخاص في العاصمة الأرمينية، الذين قاموا بإغلاق الطرق والمباني الحكومية، بعد أن رفض الحزب الحاكم عرض زعيم المعارضة نيكول باشينيان ليصبح رئيسًا للوزراء.
ولفتت إلى تأكيد حكومة كوريا الجنوبية أن القوات الأمريكية ستبقى في البلاد، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الكورية رسميًا.
وتناقلت صحف بريطانيا قرار المملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب ما وصفته بدعم طهران للجبهة الشعبية لجبهة البوليساريو، ومدها بالأسلحة.
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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