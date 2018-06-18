اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف السودانية الصادرة الاثنين على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ، وجرى خلاله بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة .
وتطرقت إلى اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في البحر الميت بالأردن لمناقشة الأزمة المالية التي تعاني منها، لتقديم رؤية شاملة لاجتماع الدول المانحة في الــ 25 من الشهر الجاري.
واخبرت عن مواصلة الجيش اليمني المدعوم من قوات التحالف العربي تضييق الخناق على ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية في عدد المناطق بالحديدة .
ونشرت اعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أمس انطلاق الهجوم الكبير لطرد المجموعات المسلحة التي شنت الخميس الماضي، هجوماً استهدف منطقة رأس لانوف وميناء السدرة في قلب الهلال النفطي شمال شرق البلاد.
ولفتت الانتباه إلى رفض حركة طالبان أمس دعوة الرئيس الأفغاني أشرف غني تمديد وقف إطلاق نار غير مسبوق بينها وبين القوات الأفغانية.
GMT 14:15 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين
GMT 14:09 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوالصحف السعودية الصادرة الاثنين
GMT 16:23 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
GMT 23:01 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:56 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء
جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
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