اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف السودانية الصادرة الاثنين على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ، وجرى خلاله بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة .

وتطرقت إلى اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في البحر الميت بالأردن لمناقشة الأزمة المالية التي تعاني منها، لتقديم رؤية شاملة لاجتماع الدول المانحة في الــ 25 من الشهر الجاري.

واخبرت عن مواصلة الجيش اليمني المدعوم من قوات التحالف العربي تضييق الخناق على ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية في عدد المناطق بالحديدة .

ونشرت اعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أمس انطلاق الهجوم الكبير لطرد المجموعات المسلحة التي شنت الخميس الماضي، هجوماً استهدف منطقة رأس لانوف وميناء السدرة في قلب الهلال النفطي شمال شرق البلاد.

ولفتت الانتباه إلى رفض حركة طالبان أمس دعوة الرئيس الأفغاني أشرف غني تمديد وقف إطلاق نار غير مسبوق بينها وبين القوات الأفغانية.