يستضيف المُذيع تامر بشير في برنامجه "التوصيلة"، النجم الكوميدي بيومي فؤاد، وذلك في حلقة اليوم الساعة 4:20 عصرًا، على إذاعة "نجوم إف.إم".

ويتحدث "بيومي فؤاد" عن علاقته بالسيارات والنوع المحدد الذي يتمنى شراءه خلال الفترة المقبلة، فضلا عن حكايته مع أول سيارة في حياته ومن الذي علمه قيادة السيارة، ويكشف عن الشيء الذي لا يمكن أن يفعله أثناء قيادته للسيارة.