يستضيف المُذيع تامر بشير في برنامجه "التوصيلة"، النجم الكوميدي بيومي فؤاد، وذلك في حلقة اليوم الساعة 4:20 عصرًا، على إذاعة "نجوم إف.إم".
ويتحدث "بيومي فؤاد" عن علاقته بالسيارات والنوع المحدد الذي يتمنى شراءه خلال الفترة المقبلة، فضلا عن حكايته مع أول سيارة في حياته ومن الذي علمه قيادة السيارة، ويكشف عن الشيء الذي لا يمكن أن يفعله أثناء قيادته للسيارة.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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