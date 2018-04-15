أبرز وأهم اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، وصول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج إلى مدينة الدمام للمشاركة في أعمال القمة العربية ال 29 رئيساً للوفد الليبي، موضحة أن الملف الليبي سيكون حاضرًا بقوة إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الوضع في المنطقة العربية والتعاون في الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب.
وأشارت الصحف إلى تقديم المشير أركان حرب خليفة حفتر، التعازي لنائب وزير الدفاع ورئيس الأركان الجزائري ولقيادة وشعب الجزائر في تحطم الطائرة العسكرية.
وأخبرت عن لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات القمة العربية، وبحث معه مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقلت الصحف تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في ليبيا، مشجعا جميع الأطراف على مواصلة العمل مع مبعوثه الخاص في ليبيا، غسان سلامة.
وتطرقت إلى إعلان الجيش المصري قطع أحد خطوط إمداد العناصر التكفيرية غرب مصر، وإلى ردود الفعل العربية والدولة على الهجوم الثلاثي على مواقع سورية ردا على العدوان الكيماوي على المدنيين السوريين من قبل النظام، موضحة تصريحات نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة، أن بلادها مستعدة لشن مزيد من الضربات العسكرية على دمشق في حال شنت قوات النظام هجومًا جديدًا بأسلحة كيميائية.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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