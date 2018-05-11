قائمة برامج قناة النهار في رمضان

قال رجل الأعمال علاء الكحكي مالك شبكة تليفزيون النهار أن القناة تعرض 8 برامج عبر شاشتها في رمضان.
وأضاف الكحكي خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الشبكة حاليا بأحد فنادق القاهرة لإعلان خريطة شهر رمضان، أن البرامج هي فكر لمصطفى حسني، و«اسأل» مع دعاء و«بكره أحلى مع بهية» للإعلامية دعاء فاروق، وبرنامج عقارب الساعة لدعاء صلاح، وبرنامج شفط دهون، وبرنامج كاميرا خفية وبكرة أحلى ولقمة هنية.
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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