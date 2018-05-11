قائمة برامج قناة النهار في رمضان

قال رجل الأعمال علاء الكحكي مالك شبكة تليفزيون النهار أن القناة تعرض 8 برامج عبر شاشتها في رمضان.

وأضاف الكحكي خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الشبكة حاليا بأحد فنادق القاهرة لإعلان خريطة شهر رمضان، أن البرامج هي فكر لمصطفى حسني، و«اسأل» مع دعاء و«بكره أحلى مع بهية» للإعلامية دعاء فاروق، وبرنامج عقارب الساعة لدعاء صلاح، وبرنامج شفط دهون، وبرنامج كاميرا خفية وبكرة أحلى ولقمة هنية.