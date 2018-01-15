عادل الغضبان محافظ بورسعيد ضيف محمد الباز في 90 دقيقة

يستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" الفضائية، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في حلقة خاصة عن تطبيق قانون التأمين الصحي في المحافظة لأول مرة على مستوى الجمهورية وخريطة المشروعات القومية والاستثمارات الأجنبية والعربية في قناة السويس، في الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

كما تتناول الحلقة الإجابة عن تساؤل ما خريطة الاستثمار والمستثمرين في بورسعيد؟ متى تنتهى إنفاق بورسعيد ومحور ٣٠ يونيو وكوبرى النصر؟ وهل يدعم رجال الأعمال التنمية والحماية الاجتماعية في المحافظة؟ وكيف يحمي الفلاحين وعمال اليومية وأصحاب الحرف من تقلبات الأسعار والأجور؟

ويكشف محافظ بورسعيد عن خطته للقضاء على العشوائيات، وكيف أشرك الشباب كمستثمر صغير ببناء ٥٨ مصنعًا لهم؟ وكيف طور شاطئ بورسعيد بأيادي الشباب؟ وأهمية حقل ظهر لمصر عامة وبورسعيد خاصة؟ ما عدد طلبات تقنين الأراضي ببورسعيد؟ وماذا عن طرح ٨٢٥ فدانًا للشباب؟

وتأتي حلقة الباز في إطار لقاءاته المستمرة مع ملف مجلس المحافظين على الهواء، لنقل أنين وشكاوى المواطنين ومحاولة بناء جسر تواصل بين المواطن والمسئول الحكومي، وسيفتح الباز المشاركات التليفونية للمواطنين على الهواء مباشرة.

جدير بالذكر أن برنامج "90 دقيقة" يذاع في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على شاشة قناة "المحور".