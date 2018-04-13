اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على الحراك السياسي الذي تعيشه تونس من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني ، مشيرة في الإطار إلى فحوى لقاء الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد لمناقشة ملف الإصلاحات الضرورية الكبرى في البلاد
وأخبرت عن تأكيد وزراء خارجية الدول العربية مجددًا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ، وذلك خلال اجتماعهم التحضيري بالرياض للقمة العربية في دورتها الـ29 .
وتحدثت عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر قصف لطيران الجيش الإسرائيلي استهدف نقطة رباط شرقي قطاع غزة.
وتناولت إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة الحكومة اعتزام بلاده رفع شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن بسبب ماوصفه بالاعتداء على سياسة الدولة.
وأشارت إلى الاستعدادات الأوروبية الأمريكية لتوجيه ضربة للنظام السوري رداً على الهجوم الكيماوي في دوما.
وتحدثت في إطار تقارير إخبارية متفرقة عن مقتل عشرات الأشخاص في العراق في انفجار استهدف مقبرة في بلدة الشرقاط ، وتأكيد مجلس الاتحاد الأوروبي أنه قرر تمديد العقوبات المفروضة على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان لمدة عام
GMT 10:45 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانإطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأميركا الجنوبيّة
GMT 14:15 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانوفاة طارق حسن رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي الأسبق
تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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