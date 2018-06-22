أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي التي تنعقد اليوم بالرباط .

وتابعت اهتمامها بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، حيث صعد جيش الاحتلال عملياته العسكرية ضد القطاع، ردا على اطلاق ناشطين صواريخ و قذائف على اسرائيل.

وواصلت الصحف متابعتها للتطورات الميدانية في سورية، لافتة إلى أن جيش النظام السوري يعد لشن هجوم كاسح على قوات المعارضة المسلحة في الجنوب الغربي، في وقت فر فيه الآلاف من الأهالي من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة .

وتناولت الصحف التطورات الميدانية في اليمن، مشيرة إلى أن الجيش اليمني المسنود من قوات التحالف العربي تمكن من السيطرة على مواقع مهمة في الحديدة بعمليات نوعية حطمت تحصينات ودفاعات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران ، وسط فرار عدد كبير من مسلحيها و مصرع العشرات في صفوفها.

وتطرقت إلى الاوضاع الأمنية في ليبيا، موردة الانباء التي تحدثت عن تمكن قوات شرق ليبيا، من استعادة سيطرتها الكاملة على ميناء راس لانوف النفطي، والمنطقة المحيطة به .

وتناولت الصحف الاستعدادات الجارية في تركيا لتنظيم الانتخابات البرلمانية التي تجري بعد غد الاحد.