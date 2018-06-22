أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي التي تنعقد اليوم بالرباط .
وتابعت اهتمامها بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، حيث صعد جيش الاحتلال عملياته العسكرية ضد القطاع، ردا على اطلاق ناشطين صواريخ و قذائف على اسرائيل.
وواصلت الصحف متابعتها للتطورات الميدانية في سورية، لافتة إلى أن جيش النظام السوري يعد لشن هجوم كاسح على قوات المعارضة المسلحة في الجنوب الغربي، في وقت فر فيه الآلاف من الأهالي من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة .
وتناولت الصحف التطورات الميدانية في اليمن، مشيرة إلى أن الجيش اليمني المسنود من قوات التحالف العربي تمكن من السيطرة على مواقع مهمة في الحديدة بعمليات نوعية حطمت تحصينات ودفاعات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران ، وسط فرار عدد كبير من مسلحيها و مصرع العشرات في صفوفها.
وتطرقت إلى الاوضاع الأمنية في ليبيا، موردة الانباء التي تحدثت عن تمكن قوات شرق ليبيا، من استعادة سيطرتها الكاملة على ميناء راس لانوف النفطي، والمنطقة المحيطة به .
وتناولت الصحف الاستعدادات الجارية في تركيا لتنظيم الانتخابات البرلمانية التي تجري بعد غد الاحد.
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GMT 10:19 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة
ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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