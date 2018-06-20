اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم التنبيه الذي أطلقه رئيس هيئة الاتصال الحكومي البريطاني بضرورة عقد اتفاق تنسيق أمني بين بريطانيا وأوروبا عقب خروجها من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، سيما وأن بريطانيا كانت قد ساهمت في الإمداد بمعلومات ساعدت في إبطال إنفاذ عمليات إرهابية في اربع دول أوروبية خلال العام الماضي .
وتناولت نبأ توجيه المحكمة الجنائية المركزية وويلز الاتهام لمتطرف من تنظيم داعش الارهابي بالتخطيط لاغتيال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي في هجوم انتحاري على مكتب رئاسة الوزراء البريطانية في 10 داوننغ استريت .
وتابعت أنباء نشوب قتال عنيف حول مواقع إنتاج النفط الليبي الذي أسفر عن اشتعال خزانات النفط الليبي الخام المعد للتصدير .
ونشرت الصحف تقارير حول المهاجرين وسبل التعامل معهم في القارة الأوروبية ضمن نطاق عمل مجموعة دول الاتحاد الأوروبي .
GMT 09:40 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاربعاء
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GMT 09:50 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوأول ظهور للإعلامي محمد العرب من مطار الحديدة اليمني
ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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