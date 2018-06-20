اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم التنبيه الذي أطلقه رئيس هيئة الاتصال الحكومي البريطاني بضرورة عقد اتفاق تنسيق أمني بين بريطانيا وأوروبا عقب خروجها من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، سيما وأن بريطانيا كانت قد ساهمت في الإمداد بمعلومات ساعدت في إبطال إنفاذ عمليات إرهابية في اربع دول أوروبية خلال العام الماضي .

وتناولت نبأ توجيه المحكمة الجنائية المركزية وويلز الاتهام لمتطرف من تنظيم داعش الارهابي بالتخطيط لاغتيال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي في هجوم انتحاري على مكتب رئاسة الوزراء البريطانية في 10 داوننغ استريت .

وتابعت أنباء نشوب قتال عنيف حول مواقع إنتاج النفط الليبي الذي أسفر عن اشتعال خزانات النفط الليبي الخام المعد للتصدير .

ونشرت الصحف تقارير حول المهاجرين وسبل التعامل معهم في القارة الأوروبية ضمن نطاق عمل مجموعة دول الاتحاد الأوروبي .