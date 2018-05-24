الإعلامية حليمة بولند تعلن اعتزالها العمل الإعلامي بعد عقد قرانها

نشر حساب منسوب للإعلامية الكويتية حليمة بولند، عبر موقع تداول الصور "انستغرام"، صورة تعلن به اعتزالها العمل الإعلامي نهائيا بعد عقد قرانها.

وتضمنت الصورة، تعليقا جاء فيه: "أخجل أن أتمنى من بعدك شيئا، فأنت بالنسبة لي كل شيء، لذا أعلن اعتزالي رسميا".