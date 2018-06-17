اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاحد

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الضوء على العقبات التي تقف أمام مهمة الرئيس المكلّف سعد الحريري، في تأليف حكومة جديدة للبلاد، في ظلّ تباعد مواقف القوى السياسية، حيال أحجام التمثيل الوزاري في الحكومة .

وواكبت التطورات السياسية والميدانية في سوريا، مبرزة حال الترقب لانطلاق اجتماع ضامني عملية " آستانة "، الذي سيعقد في جنيف غدا ً، للبحث في تشكيل لجنة لصوغ الدستور السوري.

ورصدت حصيلة الضحايا المدنيين جراء القصف العنيف الذي نفذته قوات النظام السوري في منطقة درعا جنوب غرب البلاد، التي ارتفعت إلى ستة قتلى وعشرات الجرحى .

وتناقلت الصحف نبأ تحرير قوات الجيش اليمني مطار الحديدة بإسناد من قوات التحالف ‏العربي أمس، بعد طرد ميليشيات الحوثي الإرهابية منه وتكبيدهم خسائر ضخمة، مشيرة إلى تحقيق القوات اليمنية تقدماً على محاور أخرى في مدينة الحديدة .

ولفتت الانتباه إلى استهداف مقاتلات الاحتلال الاسرائيلي أمس، مجموعة من الفلسطينيين وسط قطاع غزة المحاصر مما أدى الى إصابة فلسطينيين اثنين .

وتابعت مستجدّات الحملة العسكرية الموسعة التي شنّها الجيش الوطني الليبي، لمطاردة الميلشيات المسلحة، التي شنت هجوما مفاجئا على منطقة الهلال النفطي .

وأخبرت صحف لبنان، عن مقتل 20 شخصاً في تفجير انتحاري استهدف ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان .