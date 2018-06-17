اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاحد

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الضوء على العقبات التي تقف أمام مهمة الرئيس المكلّف سعد الحريري، في تأليف حكومة جديدة للبلاد، في ظلّ تباعد مواقف القوى السياسية، حيال أحجام التمثيل الوزاري في الحكومة .
وواكبت التطورات السياسية والميدانية في سوريا، مبرزة حال الترقب لانطلاق اجتماع ضامني عملية " آستانة "، الذي سيعقد في جنيف غدا ً، للبحث في تشكيل لجنة لصوغ الدستور السوري.
ورصدت حصيلة الضحايا المدنيين جراء القصف العنيف الذي نفذته قوات النظام السوري في منطقة درعا جنوب غرب البلاد، التي ارتفعت إلى ستة قتلى وعشرات الجرحى .
وتناقلت الصحف نبأ تحرير قوات الجيش اليمني مطار الحديدة بإسناد من قوات التحالف العربي أمس، بعد طرد ميليشيات الحوثي الإرهابية منه وتكبيدهم خسائر ضخمة، مشيرة إلى تحقيق القوات اليمنية تقدماً على محاور أخرى في مدينة الحديدة .
ولفتت الانتباه إلى استهداف مقاتلات الاحتلال الاسرائيلي أمس، مجموعة من الفلسطينيين وسط قطاع غزة المحاصر مما أدى الى إصابة فلسطينيين اثنين .
وتابعت مستجدّات الحملة العسكرية الموسعة التي شنّها الجيش الوطني الليبي، لمطاردة الميلشيات المسلحة، التي شنت هجوما مفاجئا على منطقة الهلال النفطي .
وأخبرت صحف لبنان، عن مقتل 20 شخصاً في تفجير انتحاري استهدف ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان .
GMT 09:47 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاحد
GMT 09:45 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاحد
GMT 09:40 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاحد
GMT 11:30 2018 السبت ,16 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 11:27 2018 السبت ,16 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادره السبت
جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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