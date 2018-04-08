اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

واصلت صحف العراق الصادرة الأحد اهتمامها بالتحضيرات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد في 12 مايو المقبل , مبرزة بشكل خاص رؤية القوى والشخصيات السياسية وتوقعاتها لمرحلة ‏ما بعد الانتخابات ، فضلاً عن الدعوات لمغادرة نظام المحاصصة وتقاسم السلطة وفق الولاءات الضيقة, والتركيز على المواطنة والانتماء الوطني. ‏

وتطرقت الصحف إلى تطورات العلاقة بين بغداد وأربيل والمباحثات الجارية بين الجانبين لحلحلة القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق ‏.‏

وعرجت على ملف الإعمار في العراق ، مبرزة تأكيد رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة ,عزم بلاده على الإسراع في إنجاز عمليات إعادة الإعمار والاستفادة من كل الفرص الاستثمارية المنافسة في المنطقة.

وأشارت إلى القمة العربية 29 التي ستعقد في المملكة مركزة على أهميتها البالغة كونها تبحث قضايا عربية مصيرية مهمة في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يمربها الوطن العربي.