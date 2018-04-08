اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

واصلت صحف العراق الصادرة الأحد اهتمامها بالتحضيرات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد في 12 مايو المقبل , مبرزة بشكل خاص رؤية القوى والشخصيات السياسية وتوقعاتها لمرحلة ما بعد الانتخابات ، فضلاً عن الدعوات لمغادرة نظام المحاصصة وتقاسم السلطة وفق الولاءات الضيقة, والتركيز على المواطنة والانتماء الوطني.
وتطرقت الصحف إلى تطورات العلاقة بين بغداد وأربيل والمباحثات الجارية بين الجانبين لحلحلة القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق .
وعرجت على ملف الإعمار في العراق ، مبرزة تأكيد رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة ,عزم بلاده على الإسراع في إنجاز عمليات إعادة الإعمار والاستفادة من كل الفرص الاستثمارية المنافسة في المنطقة.
وأشارت إلى القمة العربية 29 التي ستعقد في المملكة مركزة على أهميتها البالغة كونها تبحث قضايا عربية مصيرية مهمة في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يمربها الوطن العربي.
GMT 09:42 2018 الأحد ,08 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 09:24 2018 الأحد ,08 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 07:57 2018 الأحد ,08 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
GMT 20:20 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 20:19 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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