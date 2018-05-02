أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم.. وهذا العام لم تسع كثيرًا من القنوات الفضائية لعرض المسلسلات حصرياً على قنواتها وهذا العام اتجهت معظم القنوات لنظام العرض الأول بمعنى أن المسلسل يعرض لأول مرة على قناة بعينها وفى نفس اليوم يتم بثه على قنوات اخرى وفى التقرير التالى نستعرض اهم المسلسلات الحصرية والتى تعرض على الفضائيات خلال شهر رمضان.

نجحت قناة النهار بضم عدد المسلسلات لها وعرضه بطريقة حصرية وهى :

مسلسل عزمى واشجان بطولة حسن الرداد وايمى سمير غانم..ومن إخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكى.

مسلسل فوق السحاب بطولة هانى سلامى وستيفانى صليبة ومن اخراج رؤوف عبد العزيز .

مسلسل مليكة بطولة دينا الشربينى وندى بسيونى واخراج احمد نادر جلال .

مسلسل لعنة الكارما بطولة هيفاء وهبى واخراج خيرى بشارة .



اما قناة سى بى سى فستقوم بعرض بعض المسلسلات الحصرية على قنواتها وهى :

مسلسل الوصية بطولة أكرم وأحمد أمين راضى وإخراج خالد الحلفاوى .

أما قنوات الدى إم سى فنجحت فى ضم عدد من المسلسلات وهى "

مسلسل بالحجم العائلى بطولة يحيى الفخرانى وميرفت أمين وإخراج هالة خليل .

مسلسل الرحلة 710 بطولة باسل الخياط وريهام عبد الغفور قصة لنور شيشكلي، وسيناريو وحوار عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام علي، وإنتاج مها سليم وأحمد سمير وتامر تمام.

مسلسل اختفاء بطولة نيللى كريم واخراج احمد مدحت .

اما قنوات اون تى فى فنجحت فى ضم عد من المسلسلات وهى :

مسلسل رسايل بطولة مى عز الدين واحمد حاتم واخراج ابراهيم فخر.

اما قناة الحياة فنجحت فى ضم مسلسلات كالتالى :

مسلسل كلبش 2 بطولة امير كرارة واخراج بيتر ميمى .

أما قنوات الإم بى سى فستقوم بعرض :

مسلسل بركة بطولة عمرو سعد واخراج محمود كريم .

مسلسل افراح ابليس 2 بطولة جمال سليمان وصابرين ومنة فضالى من إنتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل ممنوع الاقتراب او التصوير بطولة زينة ،نسرين أمين، وفتحى عبد الوهاب، ومحمد شاهين، وأحمد فؤاد سليم، عايدة رياض، وعدد آخر من النجوم، وضيف الشرف حازم سمير ومن تأليف محمد الصفتى، وإنتاج أمير شوقى، وإخراج زياد الوشاحي..

مسلسل ربع رومى بطولة مصطفى خاطر واخراج معتز التونى .

مسلسل سك على اخواتك بطولة على ربيع وهنا الزاهد واخراج وائل احسان .

قناة أبو ظبى

مسلسل السهام المارقة بطولة شريف سلامة وشيرى عادل ومن شيرين دياب واخراج خالد دياب .

من ناحية أخرى علق الناقد أحمد سعد الدين على فكرة المسلسلات الحصرية وقال لصدى البلد ان السنوات الماضية اثبتت ان المسلسلات الحصرية على بعض القنوات الفضائية حققت نسبة مشاهدة ضعيفة وذلك لأن نسبة المشاهدة تكون أقل بكثير من المسلسلات التى تعرض على اكثر من قناة فضائية .

وأضاف أن المنتجين حققوا ضررًا كبيرًا من فكرة الحصرى، خاصة لأن القنوات الفضائية تتأخر فى دفع المسلسل بالكامل واكتشف المنتجون ان فكرة بيع العرض الأول أفضل بكثير من الحصرى وتعطى فرصة مشاهدة مرتفعة أيضاً للمسلسل .