اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الأحد عرقلة واشنطن مجددًا مجلس الأمن الدولي من إصدار بيان يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي وحق المدنيين الفلسطينيين في التظاهر السلمي، للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع.

وأشارت الصحف إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 1354 آخرين، ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 29 شهيدًا ونحو 3 آلاف مصاب منذ انطلاق مظاهرات "مسيرات العودة" قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

ولفتت الانتباه إلى مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس مع السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ باتريسيا إسبينوزا، بشأن سُبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.

وسلّطت الضوء على حادث الدهس الذي وقع أمس بمدينة مونستر في غرب ألمانيا، وأسفر عن مقتل وإصابة 34 شخصًا.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي ويدعى "قاري حكمت" في ضربة لطائرة بدون طيار نفذتها القوات الأفغانية في منطقة درزاب التابعة لإقليم جوزجان بشمال أفغانستان.