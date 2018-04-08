اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة الأحد تأكيد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن لبنان لا يمكن أن يستمر بطريقة العمل السابقة ومن دون إصلاحات لذا عليه تحديث القوانين واتخاذ قرارات شجاعة وجريئة لتحسين سوق العمل والاصلاح الحقيقي يكون بمكافحة الفساد لخلق فرص عمل جديدة.
وفي آخر التطورات الميدانية التي تشهدها الأراضي السورية رصدت مواصلة قوات النظام السوري قصفها المدفعي لبلدة دوما وسقوط الصواريخ أطلقتها المعارضة على حي مزة في العاصمة دمشق.
وفي الشأن الفلسطيني تناولت حصيلة المواجهات التي اندلعت عند السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية حيث سقط 10 شهداء فلسطينيين من بينهم صحفي وأكثر من 1300 جريح 33 منهم بحالة خطرة.
وتطرقت إلى إعلان وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إستعداد بلاده لتطوير التعاون مع أوروبا.
GMT 20:20 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 20:19 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 20:17 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
GMT 20:15 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 20:13 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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