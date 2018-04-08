اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة الأحد تأكيد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن لبنان لا يمكن أن يستمر بطريقة العمل السابقة ومن دون إصلاحات لذا عليه تحديث القوانين واتخاذ قرارات شجاعة وجريئة لتحسين سوق العمل والاصلاح الحقيقي يكون بمكافحة الفساد لخلق فرص عمل جديدة.

وفي آخر التطورات الميدانية التي تشهدها الأراضي السورية رصدت مواصلة قوات النظام السوري قصفها المدفعي لبلدة دوما وسقوط الصواريخ أطلقتها المعارضة على حي مزة في العاصمة دمشق.

وفي الشأن الفلسطيني تناولت حصيلة المواجهات التي اندلعت عند السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية حيث سقط 10 شهداء فلسطينيين من بينهم صحفي وأكثر من 1300 جريح 33 منهم بحالة خطرة.

وتطرقت إلى إعلان وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إستعداد بلاده لتطوير التعاون مع أوروبا.