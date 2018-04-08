اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف الليبية الصادرة الأحد بخبر مقتل أبناء رجل الأعمال الشرشاري الثلاثة من مدينة صبراتة الذين كانوا مختطفين منذ ديسمبر 2015 م ، مبينة إدانة رئيس مجلس النواب عقيله صالح
هذا العمل الإجرامي.
وأشارت إلى تأكيد دول حركة عدم الانحياز التزامها بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ودعوة جميع الدول إلى الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.
وتطرقت إلى تنظيم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ورشة عمل تحت عنوان "واقع المجتمع المدني البيئي في ليبيا.. التحديات والحلول" بمشاركة 21 منظمة بيئية غير حكومية من مختلف أنحاء ليبيا، عارضين الوضع ومخاطر الألغام ومخلفات الحرب على النظام البيئي في ليبيا.
وأدانت بشدة تجدد القصف على بلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق.
ونقلت مطالبة مصر إسرائيل بعدم استخدام القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وبينت صحف ليبيا تواصل الانتصارات التي يحققها الجيش اليمني ضد ميلشيا الحوثي في عدة جبهات بمعاونة قوات التحالف العربي.
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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