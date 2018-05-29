الملك محمد السادس يرعى مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة

على إيقاعات الموسيقيين والمنشدين الذين سيحجون إليها من مختلف بقاع العالم للانخراط في حوار ثقافي وروحي مشوق ومثير، تحتضن فاس، ما بين 22 و30 يونيو المقبل، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، الدورة الرابعة والعشرون لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة.
وقال بيان للمنظمين إن التظاهرة ستنظم "على شرف تجديد مدينة فاس ومعارف أسلافها"؛ مع الإشارة إلى أن "هذه التيمة تبدو طبيعية بالنسبة إلى مدينة فاس التي حافظت بشكل رائع على تقاليدها الثقافية والحرفية. هذه المدينة حيث يشعر المرء بقوة الصلة الجوهرية بين الصناعة التقليدية والحياة الروحية".
ويقول عبد الرفيع زويتن، رئيس مؤسسة مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، إن المهرجان يساهم منذ أربعة وعشرين سنة في "الحوار بين المقدس عبر منتداه الأسطوري وبين إبراز الفنون والموسيقى"، وأنه "بتجسيده لرمز حوار الأديان والثقافات يرفع من درجات التأمل محفزاً على التبادل وطرح الأسئلة الضرورية في عالم متغير اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً".
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نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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