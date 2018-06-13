بورصة مصر تربح 8.4 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع 5.1%

دفعت عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي وتحقيق مكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 51ر1% مسجلاً 28ر16178 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 54ر0% ليصل إلى 87ر802 نقطة.
وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً الذي أضاف 62ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 64ر2048 نقطة.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 8ر4 مليار جنيه ليصل إلى 3ر907 مليار جنيه.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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