بورصة مصر تربح 8.4 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع 5.1%

دفعت عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي وتحقيق مكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 51ر1% مسجلاً 28ر16178 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 54ر0% ليصل إلى 87ر802 نقطة.

وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً الذي أضاف 62ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 64ر2048 نقطة.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 8ر4 مليار جنيه ليصل إلى 3ر907 مليار جنيه.