بورصة لندن تغلق على ارتفاع في متدولاتها

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تعاملاته اليوم ارتفاع.

وصعد الفوتسي 100 مع نهاية التداولات بنسبة 1.0 % مما يعادل 72.0 نقطة، ليصل إلى 7266.75 نقطة.