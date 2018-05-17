مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وأنهى مؤشر "ستوكس يورب 600 " القياسي الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.66%‏ إلى 396 نقطة، وصعد مؤشر "داكس" الألماني 118 نقطة ليغلق عند 13114 نقطة.

وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي 54 نقطة ليغلق عند مستوى 5621 نقطة.