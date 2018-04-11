سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار التونسي الاربعاء
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سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار التونسي الاربعاء

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العرب اليوم - سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار التونسي الاربعاء

دينار التونسي
دبي - العرب اليوم

1 دينار التونسي = 1.5352 درهم إماراتى

1 درهم إماراتى = 0.6538 دينار التونسي

 

اقتصاد عاجل
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سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار التونسي الاربعاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار التونسي الاربعاء



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سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار التونسي الاربعاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار التونسي الاربعاء



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