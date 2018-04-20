تعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربي الجمعة
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تعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربي الجمعة

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العرب اليوم - تعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربي الجمعة

درهم مغربي
دبي - العرب اليوم

1 درهم مغربي = 0.3987 درهم إماراتي

1 درهم إماراتي = 2.5081 درهم مغربي

اقتصاد عاجل
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تعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربي الجمعة تعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربي الجمعة



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تعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربي الجمعة تعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربي الجمعة



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لوس أنجلوس ـ رولا عيسى

دخلت الكومديانه تيفاني هاديش في خط الموضة لنشر العلامة التجارية الجديدة في العدد الثالث من مجلة دبليو, وعلى الرغم من أن نجمة "رحلة الفتيات" ذات 38 عامًا، أثبتت قدرتها على تصميم الأزياء الراقية مثل المحترفين، فقد اعترفت لوس أنجلوس بأنها لا تحمل حقيبة يد، قائلة "فلسفتي هي، أنه مهما كانت تكاليف الحقيبة، فمهمتها أن أتمكن من الحفاظ على ذلك مبلغ من المال داخلها وليس صرفة عليها". و نهضت تيفاني هاديش ببراعة، عندما تحولت إلى عارضة أزياء من الدرجة الأولى، ففي وقت لاحق ارتدت تصميمات رونالد فان دير كيمب وكانت تبدو كخادمة من العصور الوسطى. وبعدها ظهرت مرة أخرى ووصفت بأنها "ماري أنطوانيت الجاذبية"، عندما تألقت في ثوب من تصميم "جيامباتيستا فالي هوت كوتور" مع طبقات ومستويات من التول الوردي وحزام وسط بسيط. تيفانى تعيد ارتداء نفس الفستان فى الأوسكار  وتألقت  بزيها

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